退休電信工程師陳安順11日受邀到高雄科工館展演電報收發流程。（洪浩軒攝）

當今社會手機是每個人不可或缺的隨身物品，但在50年代電報機是人們最依賴的通訊設備，高雄科工館與中華電信合作典藏近2000件電信文物，並在11日邀請當時的工程師陳安順，展演電報收發流程、述說電報年代的有趣故事。

許多電信設備因為科技進步、時代民生需求的演進，隨之功成身退，其中電報機曾是4、50年代人們共同經歷的回憶，科工館與中華電信推動合作計畫長達16年之久，將當時的電信古董收放置科工館進行典藏展出，並將展場打造成民國50年台北電報房的場景，讓民眾回味當時使用電報通訊的回憶。

高齡81歲的陳安順民國47年進入電信局擔任電報設備維修的電信工程師，原本已經略為故障的古董電報機，經過陳順安重新整理、串接、測試竟然得以在現代正常運作，陳順安表示，看到電報機可以重新啟動讓他相當感動，許多回憶湧上心頭，也想起許多有趣故事。

陳安順表示，電報剛剛盛行時，一般都用來連絡緊急事務，壞消息的機率通常比好消息高上許多，民國49年他到金門服役，經歷當時619砲戰，好不容易找到機會發電報向家人報平安，全家人卻面色凝重看著放在桌面的電報單，遲遲不敢打開，後來得知他平安的消息才開起來閱讀，令他覺得又有趣又欣慰。

陳安順指出，因為太久沒有接觸電報維修的工作，一開始沒有把握可以將收藏在科工館的電報機修復，經過他長時間摸索，搭配以前略有的記憶，成功讓電報機復活，期待曾經跟他一樣熱愛使用電報的民眾可以到場參展，相信將會讓他們回憶起許多年輕戀愛、服役等等的各種回憶。

(中時 )