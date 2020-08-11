很多人總是會羨慕女生嫁進豪門，認為人生從此有享不盡的榮華富貴，但新聞也常報導女星嫁進豪門後，過的並不快樂，壓力、衝突連番夾擊，不禁感嘆「豪門媳婦不好當」，有一位豪門媳婦，因為婚後常感到龐大壓力，為了紓解情緒，喜歡拍半裸照PO網，讓老公氣壞飆罵「我一秒幾十萬上下，還要在這邊處理妳的事情」。

諮商心理師吳姵瑩在節目中分享一個案例，表示這次案例中的豪門，有錢到不能透露住處，只有妻子、丈母娘知道家住哪裡，吳姵瑩形容這位豪門媳婦，就像是住在籠裡的金絲雀，衣食無缺還有花不完的錢，生活過得悠閒又愜意，但她有一個無法控制的行為，就是喜歡拍上空照，PO上網給大家看。

雖然她知道老公看到上空照，一定會發火，因此不管是好言相勸，還是發飆怒罵，都沒有用，豪門媳婦仍無法控制自己的行為，依舊故我的上傳性感火辣照給男網友欣賞。

諮商心理師吳姵瑩分析，這位媳婦會想上傳上空照片，可能是心靈上需要獲得稱讚、滿足，因為平常在家中說話沒有地位，她想表達的意見，老公通常都聽不進去，「她感受不到在兩人關係裡，被尊重、被平等對待，甚至是被認可的」，才會透過拍攝上空照，獲得自身價值，就算不露臉，但男網友們看到性感照，會瘋狂稱讚，「她就在這個過程中，獲得那麼一點點心靈上的滿足」。

最後吳姵瑩也說，即使豪門媳婦知道這舉動，會損害她的婚姻，但她不知道該怎麼辦，「就像一個無助的小女孩」，人類心靈受的傷害，雖然看不見，但有時殺傷力之大，讓人措手不及。

(中時新聞網)