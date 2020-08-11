陸美角力愈演愈烈之際，美國持續加強在西太平洋的軍事活動。美軍10日公布，駐守關島的B1B轟炸機7日飛往日本，與14架日本航空自衛隊戰機及雷根號航空母艦打擊群共同訓練；美軍的2架轟炸機11日也再度北上日本執行任務。

美國太平洋空軍表示，1架駐守關島安德森空軍基地的B1B轟炸機，7日在日本沖繩縣及日本海空域，與日本航空自衛隊的8架F-2戰機及6架F-15戰機展開編隊訓練，目的是提升兩軍共同應對能力及戰術技巧；該機也在日本海與雷根號打擊群展開聯合海上訓練。美軍表示，訓練有助增強機組人員支援印太地區自由及開放的能力。

巧合的是，根據俄羅斯國防部同日發布的新聞稿，該架美軍B1B轟炸機當天也曾飛入鄂霍次克海，接近俄國邊界，結果遭俄軍3架蘇35S戰機攔截，但美軍至今並未證實此事。

另外，追蹤美國軍機動向的社群網路帳戶Aircraft Spots今日表示，2架呼叫代號分別為BLUR01及BLUR02的B1B，當日由安德森空軍基地飛往日本，預料經過津輕海峽，再次飛入日本海執行任務，它們中途還得到2架KC135R空中加油機支援。

(中時 )