2020年國銀打「國際盃」遇亂流。據銀行局11日公布最新統計，上半年國銀海外據點稅前獲利252.3億元，較2019年同期少近賺131億元，衰退幅度逾34％，銀行局副局長黃光熙分析有三大原因，一是投資收益減少，二是利息收益縮減，三是增提備抵呆帳。

上半年海外據點只有大陸分行及子行獲利成長，上半年稅前賺50.4億元，比去年同期成長33.3％，每年海外獲利金雞母的香港分行上半年賺150.9億元，衰退26.4％，是四年來首見衰退，估計與香港反送中及國安法等有關，同時香港3月亦有降息，放款收入亦減少。

美國分行上半年亦只賺18.5億元，衰退逾46％，同樣是近年獲利新低數字；日本據點也受到東京奧運延期、日股表現不佳等影響，上半年稅前只賺6.9億元，是八年來的獲利新低，衰退幅度高達73.6％。

新南向據點上半年稅前賺25.3億元，比去年少賺41.1億元，衰退幅度亦近62％，其中，新加坡分行上半年是虧損14.2億元，即2011年金管會有統計以來首見虧損，比去年同期衰退達170％，菲律賓據點上半年亦是虧損4.3億元，衰退幅度191％。

(工商 )