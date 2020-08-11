彰化八卦山天空步道夜間光雕已於月初點燈，夜間燈飾璀璨繽紛，增添浪漫氣氛。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化八卦山天空步道夜間光雕已於月初點燈，夜間燈飾璀璨繽紛，增添浪漫氣氛。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市公所在七夕前夕舉辦的未婚聯誼活動是全國最大規模，吸引125對青年男女報名參加，更首度舉辦「桃喜市集」，以愛情為主題在南郭坑溪水岸廣場舉行周末一連兩天風格文創市集，引發熱烈討論。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化八卦山天空步道夜間光雕已於1日點燈，夜間燈飾璀璨繽紛，點綴步道、廣場，增添浪漫氣氛。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

距離七夕情人節還有2周，彰化市長林世賢上任後積極扮演愛神丘比特，將八卦山天空步道打造成幸福鵲橋，今年更首度於22至23日周末兩天，將在南郭坑溪水岸廣場舉辦「桃喜市集」，以愛情為題，要讓青年男女桃花滿滿、喜氣洋洋。

第二屆「卦山夕照～幸福鵲橋」8月22日登場，是全國最大規模未婚聯誼活動，男性名額火速秒殺，女性名額也順利額滿，總計共125對未婚男女報名；為了打破大佛魔咒、創造「愛情產業鏈」商機，天空步道夜間光雕1日晚間正式點燈，步道7號入口廣場每晚還有食光市集與音樂會。

林世賢說，「桃喜市集」是首次嘗試以愛情為主題的風格文創市集，集結彰化在地、和來自全台北中南各地的文青網紅打卡名店，並請來設計師團隊針對市集進行整體設計規畫、營造愛戀氣息，充滿年輕人的創意，保證浪漫滿分。

公所城觀課表示，25日七夕情人節前的周末2天，將首度在公園路上南郭坑溪水岸廣場，盛大推出「桃喜市集」，除了有彰化在地的咖啡冠軍、果醬金牌、調酒冠軍等，更有來自台北、台中、南投與高雄等地，合計超過30家風格品牌。

各店家將推出市集限定菜單，呼籲想脫單、亟需桃花與好姻緣的人千萬別錯過，快點找曖昧與戀愛對象，一起來吃喝玩樂，桃花、幸福滿滿。

林世賢表示，幸福鵲橋光雕去年一推出就大受好評，創造網路社群超高討論聲量；尤其夜晚五彩繽紛的燈飾點綴整座空橋，拍照效果奇佳，今年活動當天，他一樣會和「牽手」陪青年男女一起攜手走過鵲橋，歡迎民眾來這裡終結單身，更呼籲步入家庭的已婚老夫老妻，來此重溫愛情、為幸福加溫。

(中時 )