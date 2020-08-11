美國衛生部長阿札爾來台，前副總統陳建仁今天表示，美國和台灣在公共衛生方面的合作，是一個長達將近四十年的忠誠夥伴關係。沒有一個國家可以單獨對抗新冠肺炎。很高興阿札爾來到台灣，和我們攜手合作促成疫情早日得到控制。

陳建仁以個人親身體驗在臉書發文表示，1982年他剛從約翰霍普金斯大學得到博士學位返國，台灣爆發了小兒麻痺的大規模流行，當時美國疾病管制中心就派遣了一個團隊，到台灣協助進行流行病學調查，結果發現台灣的疫苗保存的冷藏不完整，導致疫苗保護效率不佳的問題。

1983年，我國衛生署參照美國疾病管制預防中心CDC流病情報服務（EIS）訓練計劃，成立了「應用流行病學專業人才訓練及養成計劃」，由美籍顧問Dr. Michael Malison 指導，當時陳建仁也協助一些課程的講授。

他說，該計畫訓練出來的學員，可以從事傳染病突發流行的實地調查研究，強化了台灣的疫情調查能力。該計劃也在東南亞國家普遍推廣，後來還組成了TEPHINET 。

在2003年, 台灣爆發了SARS疫情，美國衛生部長Tommy Thompson，特別派遣了美國CDC團隊，前後多達24人，來到台灣協助抗SARS工作。陳建仁指出，我們彼此合作，手牽手、心連心、肩並肩，從早忙到晚，讓SARS疫情得到控制。

亞太經濟合作於2003年6月首次召開衛生部長會議，由我國、美國與泰國提案成立衛生任務小組，其後升級並改名為衛生工作小組。他在2003年底參訪美國衛生部，Thompson1部長建議台灣要設置「防疫醫師」，也帶領他参觀美國的Secretary Command Center (SCC)，陳建仁回國後，就在2003年成立了國家衛生指揮中心(NHCC)。

前總統陳水扁日前表示，我們要歡迎Azar部長，也要感謝Thompson部長，陳建仁說「我相當同意」。近年來，台灣和AIT透過GCTF平台舉辦許多次和全球衛生有關的工作坊。「台灣可以幫忙、也正在幫忙全世界，全心全力促進全球健康，努力作為地球村的好公民！」

他認為，在一個自由民主法治的國家，要做好新冠肺炎的管控，必須要透過透明、公開、誠實的政策，讓全民信賴中央疫情指揮中心，大家一心一德，共投入同防疫工作，才能夠使疫情得到最好的控制。

他說，在台灣有2300萬無名英雄，在防疫上貢獻自己的心力。這種團結共好的精神，是臺灣防疫成功的保證。但是球賽還在進行，我們只打完上半場。在下半場，我們更需要和世界上理念相同的國家繼續努力抗疫。

陳建仁強調，病毒不尊重國界，沒有一個國家可以單獨對抗新冠肺炎。很高興Azar部長來到台灣，和我們攜手合作促成武漢肺炎早日得到控制。讓台灣參加世界衛生大會和所有技術會議，分享最新的資訊，和各國一起面對全球挑戰相當重要。我們很感謝美國呼籲所有國家支持台灣，也特別感謝Azar 部長率先支持台灣參加世界衛生大會。

(中時 )