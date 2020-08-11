現場民眾反對聲浪一面倒，認為縣府將全縣垃圾往鳳林丟，根本欺負當地居民。（羅亦晽攝）

現場民眾呼籲縣府尊重民意，切記「官逼民反」。（羅亦晽攝）

花蓮縣府將在鳳林鎮肉品市場內設置「死廢禽畜生物處理場」，利用「死廢牲畜生物處理機」統一處理縣內斃死的廢禽畜等經濟動物屍體；昨日農業處副處長張仁智偕同農產運銷公司總經理林連明，前往地方說明，現場鄉親卻不領情，怒吼「化製廠來了，未來是不是焚化廠、火葬場、靈骨塔也都要來！」

花蓮縣府受農委會補助585萬元，及縣府配合款292萬元，共計878萬餘元，實施「死廢畜禽共同處理計畫」，並由花蓮縣農產運銷公司負責執行；縣府事前沒有和在地居民溝通相關事宜，引起當地民眾不滿。

花縣府同農產運銷公司於昨日下午，針對「死廢牲畜生物處理機」設置，在鳳林鎮林榮里碧雲寺廣場舉行當地居明說明會，並由林連明向居民解釋「死廢牲畜生物處理機」運作模式。

林連明表示，「死廢牲畜生物處理機」自2019年4月開始運作，消化原先由掩埋場處理的豬毛、豬內臟以及死亡豬隻；目前仍在試辦中，且處理機處理完畢的殘渣，可作為肥料使用，未來也會回饋地方，互惠當地農民。

林榮里長陳嬌妹率領眾人抗議，憤怒地說，每晚聽到屠宰場豬隻的哭泣聲，徹夜難眠，風向吹拂不時聞到血腥味， 完全危害到民眾生活與呼吸品質；現在又要蓋「死廢禽畜生物處理場」，把全縣垃圾往鳳林丟，根本欺負當地居民。

現場民眾反對聲浪一面倒，其中一名表示自己姓「林榮」的男子更怒吼，「鄉親已經不同意設置處理廠，還開什麼說明會，這麼糟糕的東西，為什麼還要蓋？」呼籲縣府尊重民意，切記「官逼民反」。

農業處副處長張仁智表示，說明會集結民眾意見，研究找出適當的對策後，會再和鄉親說明；縣府將會持續把關、監督，做好環境保護。

(中時 )