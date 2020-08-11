房仲龍頭信義房屋（9940）11日舉行線上法說會，信義房屋表示，疫情趨緩後遞延買盤浮現、自住換屋剛性需求支撐買氣，加上低利環境、境外資金陸續回流，搭配網路看屋服務助攻，帶動營運向上的成長動能，個體營收達27億，年增7.96％，6、7月單月營收更達到近年來高點，擺脫第一季陰霾。

信義第2季合併營收31.04億元、年減6.55%，每股純益0.46元，主要因為上海「信義嘉庭」已接近完銷而僅零星交屋認列營收，且其他預售建案持續產生銷售管理費用等支出，營收需待交屋才能認列。

不過在國內的房仲及代銷本業營收則表現亮眼，信義房屋表示，除了疫情趨緩後帶動房市遞延買氣爆發，也推出「DiNDON智能賞屋」，希望能提高網站流量和委託銷售量，透過結合線上科技體驗，提高線下服務機會，在大環境有利於房市交易量回溫的催化下，下半年房仲營運成長動能可期。

不過，海外子公司如蘇州信義營收獲利仍持續受到政府實施的學區房政策影響，而日本因疫情影響而實施國境管制等措施，衝擊日本信義台日鏈業務模式，因此日本信義未來將著重於在日華的之經營，7月已獲得初步成效。

去年底購入馬來西亞沙巴環灘島土地201.6公頃，因受到疫情及馬來西亞政府實施行動管制令與境管影響，開發計劃受到遞延；另一筆101.7公頃土地尚未完成過戶，不過因疫情與買方議價也賣方也減少價金馬幣400萬元，二筆土地預計在下半年度完成過戶後持續開展初期開發規劃。

開發事業方面，信義「嘉和」至7月底止，銷售率已逾75%，無錫「山水嘉庭」案亦持續預售中；信義「嘉品」則預計於今年9月底正式推案。

(工商 )