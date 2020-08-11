日本東京奧運受新冠肺炎影響延期到2021年7月23日，國銀也受累。金管會銀行局11日公布2020年上半年國銀海外獲利，其中，國銀在日本據點的獲利創下近8年新低，今年上半年只賺6.9億元，較去年同期衰退74﹪，細究原因，主要是中信銀日本獲利大縮水所致。

新冠肺炎爆發前，各界看好東奧商機，日本政府原定目標，2020年外國旅客會突破4千萬人次，沒想到一場突如其來的新冠肺炎影響，原本預估的龐大奧運商機整個大延後，國銀也意外受衝擊。

金管會統計，目前有8家國銀在日本有分支據點，包括台銀、一銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、台新銀、玉山銀、中信銀，近6年國銀在日本的獲利都有雙位數，半年少則賺18.4億元、多則有31.8億元，然而今年上半年獲利只有6.9億元，主要是過去獲利大引擎中信金子公司日本東京之星受到東奧延期拖累，即使東京分行有獲利，但打銷東京之星近5億的虧損後上半年幾乎沒獲利。

中信金指出，過去3年東京之星銀每年約可賺20～30億元台幣，今年上半年卻出現虧損，這是中信在2014年併購日本東京之星銀後首度出現虧損。虧損原因有三，一是受到東奧延期影響，原本看好觀光旅遊商機莫名消失，對飯店業衝擊相當大，導致日本東京之星銀行對飯店業授信產生呆帳，二是今年3月股災導致投資部位出現損失；三是對新放款業務趨嚴謹。

中信銀今年海外經營艱困，新加坡分行也頻踩雷，二大案棕櫚油供應商、新加坡興隆案讓過去的金雞母新加坡分行今年上半年不僅沒獲利還虧損20億元。

(工商 )