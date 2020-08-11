行政院長蘇貞昌今（11）日參訪仁寶電腦平鎮廠時表示，金仁寶集團等科技大廠對台灣經濟貢獻很大，也讓世界看到台灣的實力，創造很多就業機會。此時世界也看到台灣投資環境穩定，境外資金回台已經近2,000億元，企業如有需要政府做的事情，政府都會盡力來做。

蘇貞昌近期陸續參訪企業，今日在政委黃致達、發言人丁怡銘、經濟部次長林全能、工業局局長呂正華陪同下，前往桃園市平鎮區，參訪仁寶電腦的平鎮廠，蘇揆先是參觀場內產線，隨後也與仁寶電腦代表們座談。蘇揆說，近期參訪企業是想聽聽企業界對政府有什麼指教，政府可以如何多做一點事情。

蘇貞昌指出，自從疫情發生以來，大家都可看到台灣防疫有成、紓困有效，同時振興三倍券也大受歡迎。在這個時候，世界也看到台灣投資環境穩定，例如境外資金回台金額已經近2,000億元，因此行政院更要到企業來參訪，也來聽企業家們對政府還有怎麼樣的指教，政府怎麼樣還可以多做一點事情。

蘇貞昌說，政府對於企業對台灣的貢獻都非常肯定與感謝，若企業家在各方面，有覺得需要政府做的事情，政府都會盡力來做。

此外，對於國民黨指六成民眾希望蘇揆對一銀董座廖燦昌一事負連帶責任，蘇貞昌回應，無論是慶富案也好，或者遠航聯貸案也好，都是發生在國民黨執政時代，國民黨竟然把自己執政時發生的弊案要他負責，是「做賊喊抓賊」。

(工商 )