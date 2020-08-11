南投縣11日下午在草屯寶島時代村舉行全民防衛動員暨災害防救演習，情境結合颱風、空難、地震、土石流災害等26種演習項目，期望透過演練讓南投縣災害防救工作更完備，當災害來臨時將損害降至最低，保障民眾身家財產安全。

11日上午在旭光高中舉行兵棋推演腳本書面審議，下午在草屯寶島時代村進行演習，上午由南投縣長林明溱主持書面審議，副縣長陳正昇及行政院各部會組成的評核小組成員皆到場參與。

南投消防局指出，南投縣為台灣不靠海縣市，北有烏溪河系、南有濁水溪河系，低窪地區易發生淹水情形，土石流潛勢溪流共計262條是全國最多，也是最易發生土石流災害地區，地震斷層共有10條，具潛在地震威脅。

演習過程南投縣府動員各災害防救相關單位參與，假定情境為若遇颱風豪大雨侵襲期間，民航機發生空難事故，接續發生地震災害，結合共26種研習項目，透過演練過程強化縣府、公所、國軍等相關單位聯合應變機制，保障民眾身家財產安全。

林明溱表示，南投經歷921地震及多次風災損害，縣府對於各項災害防救工作已建立良好救災體制與機制，透過每年災害搶救演練，加強各項災防能力，並熟悉運作機制落實在平日救災工作中，縣府也會將中央各項評核與建議納入做改善，讓防災工作更完善。

(中時 )