女藝人羅霈穎3日在家中猝死，檢警針對遺體抽血相驗死因，顯示羅霈穎生前服用多種藥物，是致死原因，而家屬為了讓羅霈穎往生後也能美美的上天堂，因此對死因沒有意見，北檢也決定不解剖遺體，直接發還給家屬處理後事。

根據調查，警方在羅霈穎發現屍體當天進行鑑識時，在住處帶走羅遺留在家中的的藥品等1袋證物送驗。據了解，羅的遺體被發現時已出現屍斑，研判死亡已超過1天；大樓管理員說好幾天沒看到她下樓進出，發生憾事很驚訝。

友人告訴警方，羅生前有服用安眠藥的習慣，警方初步並未發現遺書，現場並未打鬥凌亂跡象，調閱監視器，也無可疑外力入侵，是否因藥物引發猝死，羅的哥哥已經向北醫調閱過去妹妹的醫療紀錄交給檢方。

根據消息指出，羅霈穎近來幾乎不喝酒，但因為長期失眠，有看診吃藥治療；日前朋友到她家聚會，看不出身體有異狀或心情沮喪，大家對羅猝死非常震驚。大樓管理員則說，對羅有印象，但白天很少看到人，作息日夜顛倒，這幾天也沒看她出門。

據了解，羅霈穎告別式將於8月15日，在第一殯儀館安順廳舉辦，上午10點40分家祭，11點對外正式公祭，羅霈穎會與逝世的父親一起長眠在桃園，但家屬相當低調，因此未公開地點。而明天12日為羅霈穎冥誕宴，將於晚上七點於靈堂舉行，于美人也叮嚀「大家要穿漂亮一點」。

(中時新聞網)