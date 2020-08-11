吉安鄉共12村提出鄰整編需求，盼能減少鄰長吃重業務，並於年底可一併於新式身分證修正。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣人口約32萬人，人數成長幅度不大，不過吉安鄉卻逆勢成長，人口持續成長下，吉安鄉公所將針對鄉內路名增減，重新調整鄰務編組，盼未來減少鄰長吃重業務，並搭年底更換新式身分證的順風車，將戶政行政流程一體化。

花蓮吉安鄉有8萬餘人口，不僅是全國人口數最多的鄉，也是全縣正成長的鄉鎮，地廣且離花蓮市中心近，不少民眾選擇遷入，縣府民政處指出，吉安鄉內遷入人口比重大，今年七月約有374戶，持續成長；而花蓮市人口則呈現遞減狀態。

吉安鄉有18村528鄰，而北昌村約有9000人為鄉內人口數之冠，鄉公所為順利推動鄉政行政業務，日前會同花蓮縣政府民政處、吉安鄉戶政事務所召開審查會，針對鄉內戶數增加，及各村鄰提出整編數量及地域條件分析，透過相關法治規定確立整編原則，共有12村將重新調整鄰務編組，預計增加39鄰，調整4259戶。

吉安鄉公所指出，因鄉內人口持續增多，許多村鄰長表示業務吃緊，加上推動行政業務困難，於是和戶政事務所進行通盤調查，共12村提出鄰整編需求；經審查委員於審查會上了解村長們提出增鄰需求與目的後，決議通過，將於8月底公告閱覽7天，提送鄉民代表會進行審議，待縣府核備後實施，同時也可供年底民眾新式身份證一同更換。

(中時 )