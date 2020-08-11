澳洲總理莫里森11日表示，他相信至少要到明年，才有望解禁新冠肺炎防疫措施，政府將按步就班開放邊境。北領地對維多利亞省及大雪梨區的邊境禁令，甚至可能再多維持1年半。

莫里森警告，澳洲的防疫措施將維持到明年，若情況有變，政府希望在今年聖誕節解禁，但澳洲很可能不會回復到以往那樣沒有防疫措施的狀況。同日，北領地宣布加強邊境管制，阻止民眾由重災區進入，首席部長貢納（Michael Gunner）預計對維省及大雪梨區的邊境禁令將多維持18個月，同時也將加派警員及衞生官員管制進入北領地的人士。西澳省省長麥高恩（Mark McGowan）亦宣布，該省邊界將關閉至明年中。

在周二，澳洲只有維省及新南威爾斯省宣布出現新病例。維省的增幅開始趨於平穩，新增331人染疫、19人死亡，省長安德魯斯估計，防疫限制將維持至今年9月。新省則增加22人確診，是4月17日以來最多的1天，其中3分之1的病例都與雪梨1間學校的感染群組有關。

(中時 )