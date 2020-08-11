竹南國中應屆畢業生楊文杰參加全國中等學校運動會，拿下田徑5項全能、110公尺跨欄冠軍。（何冠嫻攝）

竹南國中應屆畢業生楊文杰（中）參加全國中等學校運動會，拿下田徑5項全能、110公尺跨欄冠軍。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌11日接見表揚表現優秀的體育選手。（何冠嫻攝）

全國中等學校運動會圓滿落幕，苗栗縣運動選手拿下10面金牌、12面銀牌及13面銅牌，全國總獎牌數排名第13名，表現亮眼。11日苗栗縣長徐耀昌接見並頒贈獎勵金共172萬5000元，其中竹南國中應屆畢業生楊文杰奪2面金牌，獲頒17萬元獎金。

楊文杰參加今年全中運，摘下國男組田徑5項全能、田徑110公尺跨欄冠軍，其中跨欄成績更以13秒92，打破大會紀錄，成為台灣第一跑進14秒內的國中生，但他仍覺得可惜。楊文杰指出，比賽時因撞欄，成績未達到自己立下的13秒8目標，希望能打破自我紀錄，未來將留在竹南鎮大同高中就讀，跟隨教練蕭賜斌，繼續接受指導。

楊文杰國中3年從苑裡到竹南通勤上課，從不喊累，並利用假日接受指導與訓練，平時也會到校自主練習。他的教練蕭賜斌為2005年至今全國運動會男子10項全能7632分紀錄保持人，楊文杰將他視為偶像，期許精進自我想挑戰10項全能項目。

此外，縣立建國國中陳宣霈在滑輪溜冰1萬公尺淘汰賽獲得1金，以16分35秒933破大會紀錄；縣府教育處指出，田徑項目以縣立竹南國中獲得2金、縣立苑裡高中獲得1金1銀1銅，及木球項目由國立苗栗高中獲得2金2銀，其他獲得1面金牌項目還有角力以縣立苑裡高中、縣立致民國中奪冠、柔道以縣立致民國中拿下冠軍，及武術以縣立苑裡高中勇奪金牌，成績亮眼。

11日徐耀昌另表揚永貞國小女籃代表隊參加「2020年中華民國全國少年籃球錦標賽」榮獲260公分籃高女子組冠軍、大同國小女籃團隊獲「教育部體育署108學年度國民小學籃球聯賽」女生組亞軍，以及大成高中劉毅景在「108學年度全國中等學校身心障礙者會長盃游泳錦標賽」勇奪3面金牌，為苗栗爭光。徐耀昌感謝縣內各學校團隊、教練辛勞付出，期勉各選手未來在各項運動賽會的成績更為耀眼。

(中時 )