意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出USB-IF認證開發板，協助設備商升級電池供電產品，享受最新USB Power Delivery（USB PD）技術所帶來的好處，包括更快的充電速度、以及可以簡單重覆使用的USB-C充電器和充電線。

隨著手機等電子產品的電池容量逐漸提升，通用快充生態系統正在迅速發展。最新USB PD充電器將最大功率提升到100W，而USB Programmable Power Supply（USB PPS）功能則可動態調整電流電壓，優化充電性能。過去使用舊式USB micro-B插孔或其它專有連接埠充電的智慧揚聲器、電動工具、穿戴式裝置、機器人、遊戲搖桿、行動電源、無人機等各種電子產品，現在可以透過這個生態系統享受USB-C技術所帶來的優勢和互通性，並提升充電的速度。

為了支援這項技術升級，意法半導體開發出一款USB開發者論壇（USB-IF）認證的100W PPS USB 受電設備（PSD）評估板，其可加速新設計的研發，還可輔助客戶完成最終產品認證。

意法半導體微控制器部門副總裁暨事業部總經理Ricardo de Sa Earp表示，「如果使用ST USB-IF認證開發板，客戶可以快速導入在產品中、獲得USB-C所有優勢，而且還可以在申請認證時重覆使用這可靠的開發平台，為建立一個安全可靠的USB Type-C和USB PD生態系統做出貢獻。」

USB-IF總裁暨執行長Jeff Ravencraft則表示，「在USB Type-C電線和連接埠上實現USB PD功能，這一無與倫比的整合正在推動各種USB充電應用領域和市場快速創新。如ST新評估板這樣的創新解決方案，對促進消費者期待之USB-IF認證USB PD和USB Type-C裝置的成長至關重要。」

(工商 )