新冠肺炎疫情肆虐全球，目前全球確診人數已來到2000萬人，死亡人數73.5萬。不過有些國家因防疫做得好，疫情已逐漸緩和，不過已經百日0本土病例的紐西蘭，現在卻傳出發現4起社區傳播病例！

紐西蘭已經連續102天沒有出現新冠病毒本土病例，但卻突然發現了4起社區傳播病例，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）已宣布封鎖紐西蘭人囗最多的城市奧克蘭，並從12日開始，進入為期3天的3級警戒狀態；另外，全國各地也進入2級警戒狀態。

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(中時新聞網)