桃園市 ▲誠聖宮12日舉辦夜巡繞境活動，為響應環保，今年首次使用科技點燈，利用磁鐵正負極製造忽明忽滅的火光。（姜霏攝）

蘆竹誠聖宮12日舉辦夜巡繞境活動，為北台灣史上最大型陣頭，多達108陣。民眾前來祈福點燈時，廟方接受振興三倍券，甚至比現金點燈還便宜1百元。為顧及環保問題，廟方提供科技點燈，利用磁鐵正負極讓火苗搖晃，祈福時不忘愛護地球。

為慶祝父親節及關聖帝君1861歲聖誕，蘆竹誠聖宮將今年夜巡繞境規畫成「關公文藝季」系列活動，由8日父親節開始持續到15日。除點燈祈福外，也特地邀請六藝劇團演出「淘氣三結義」，而其中以12日夜巡遶境最為盛大，吸引了全台各地的信徒前來報名，陣頭數高達108陣，為全台最高陣頭紀錄。

遶境活動將於12日14時30分舉行，隊伍自誠聖宮出發後，由菓林到大竹，再到南崁，最後回到山腳，沿途受信徒設香案祭拜，並預計於21時30分返回誠聖宮。

誠聖宮表示，為配合政府振興經濟政策，祈福點燈時廟方也接受三倍券，現金點燈為600元，振興三倍券為500元。同時為求響應環保，誠聖宮首度使用科技點燈，利用磁鐵的正負極讓火苗搖晃擺動，就像真正的蠟燭火光一般。

誠聖宮於1974年竣工，是蘆竹地方民眾的信仰中心，同時為地方公益盡心盡力，過去捐地建設籃球場、公園及涼亭，今後也將繼續辦理各種關懷弱勢，提供獎助學金等慈善活動。

(中時 )