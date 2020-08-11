基隆市政府為推動城市再生、打造永續，以「微笑基隆SmilingKeelung」為主軸，強化社造精神及民眾參與，今年除了星光成果派對外，更以2場社區講堂深入在地，並藉由居民主動參與，創造出擁有在地特色的環境再造，安樂國小校長蕭玉盞指出，校內師生更有用樹葉來拼湊出蚵田的意象，展現出在地的各種可能。

都發處長徐燕興表示，基隆市社區規劃師駐地輔導計畫自2015年開始，以「微笑基隆SmilingKeelung」為主軸，強化社造精神及民眾參與，至今已累積94個社區改造計畫，從個別社區空間議題，向外擴張到學校為核心的社區再生、兒童遊戲權及地方創生的公共議題，落實總體營造的政策價值。

今年除了星光成果派對外，再加碼2場在地社區導覽活動，由和平社區、安樂國小、樂一社區與干城里辦公室等團隊，一同完成。樂一社區發展協會羅理事長分享，從改造社區內關懷據點到跨出關懷據點空間，安樂國小一同提案、執行、改造，重新連結社區與學校的關係，並與周邊的干城里辦公室串起「以校園為核心的社規串連行動」。

基隆市政府表示，今年度一共有22個社區參與改造計畫，將在23日舉行「微笑基隆成果派對」，透過靜態展覽、職人大賞、辦桌共食等趣味互動，讓民眾進一步理解環境實作的核心精神。

(中時 )