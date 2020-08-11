民進黨政府強力宣傳「有政府會做事」，不過國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文批判指出，從防疫到台美關係，民進黨花許多力氣吹出美麗的泡泡，讓人民虛幻追逐，忘記現實困境。民進黨花許多公帑推行銷標案，更肥水不落外人田，不但要花你的錢，洗你的腦，更讓綠友友發大財；而不斷宣傳的「有政府會做事」，其實更貼切的應是「花預算買文宣帶風向悖民意」！

江啟臣強調，民調顯示62.6％民眾反對民進黨的洗腦行為，其實「做好實事才是最好的宣傳」。

江啟臣臉書發文說，不論你認不認同民進黨，都不得不佩服民進黨大內宣的功力。但是國家的發展、人民的安居樂業不能只靠虛幻的宣傳泡泡。

他說，美國衛生部長來台，深化台美交流，值得欣慰；但罔顧過去6位部長級內閣成員訪台的事實，渲染為外交突破，只是自欺欺人。台美雙方簽訂備忘錄，共同防疫，值得稱許；但是備忘錄內容對於國人最在乎的疫苗全然不提，簽署單位降級，更值得檢討。

江啟臣說，今天上午國民黨團召開記者會，公布民調數字，有82％的民眾支持入境普篩，執政黨政府繼續罔若未聞，同樣令人困惑！

他表示，政府做好宣傳工作當然很好，但是如果宣傳工作超過事實，就變成了執政黨的七彩虛幻泡泡，一戳就破！從防疫到台美關係，民進黨花了許多力氣在吹出美麗的泡泡讓人民虛幻的追逐，忘記現實的困境。

他舉例，台鐵可以寧可欠員工錢，也要編列1549萬預算買網軍。2015年到2019年間，政府網路新媒體宣傳的年決標金額年成長184％。為了推動三倍振興券更可以編列22.5億行政宣傳費用！

江啟臣強調，這些行銷標案，更是肥水不落外人田，不但要花你的錢，洗你的腦，更要用花你的錢，讓綠友友發大財！民進黨不斷宣傳的「有政府會做事」，其實更貼切的應該是「花預算買文宣帶風向悖民意！」

(中時 )