巨乳媽媽所烤製的巨大白蛤蜊，網友直呼仿彿真的是聞到飄出的濃厚奶香味了。(取自ママはお料理勉強中)

巨乳媽媽烤製完的巨大白蛤蜊，直接以美麗的外八美姿親自品嚐給網友們觀賞。(取自ママはお料理勉強中)

日本有1位巨乳媽媽近來在Youtube上，分享自己閒暇時間的料理影片。亨煮過程中，這位巨乳媽媽不但全程將鏡頭聚焦在自己豐滿的潔白巨乳上，也使用和她一樣巨大的海鮮肉類食材，巨乳媽媽也在影片中大肆抖動胸器，為網友親自示範如何劈柴，觀看的網友直呼，巨乳媽媽所烤製的巨大白蛤蜊，仿彿真的是聞到飄出的濃厚奶香味了。

據了解，這位日本巨乳媽媽是希望在能在帶小孩、工作和煮飯給家中男人吃的剩餘時間裡，自己還能夠有效利用零碎時間，來進行自己喜愛的事物。巨乳媽媽也坦承自己也是為料理的初學者，只是喜歡分享自己的自製料理。

從影片中可以看到，巨乳媽媽全程都是從無到有的DIY進行，巨乳媽媽先是抖動自己乳白爆乳，親自來為網友示範如何劈柴，接著用較為野炊式的方法生起火來，再拿出跟她一樣巨大的海鮮肉類食材烤製方式製作，巨乳媽媽在影片中所製作的蛤蜊極為大顆，讓多數網友大嘆，都可以聞到蛤蜊所飄出的濃後奶香味了。影片最後，巨乳媽媽還以聚焦雙峰的競頭，並以外八式的坐法來一颗接著一颗品嚐給網友們觀看，也順便分享在外野炊的美麗風景。

網友紛紛回應，「砍個木柴都可以這麼的香」、「巨乳的特寫會不會太邪惡，實在是有夠好看」、「碳烤料理有濃濃的奶香味嗎」、「又是個乳香四溢的頻道主」；也有網友讚賞攝影師的拍攝技巧也太好了，「拍的人很厲害，都能夠捕抓到巨乳媽媽的重要角度」、「這種拍攝角度要經過思考設計」、「拍的人真厲害，這種野外炊營也太開心了」

「爆乳料理人妻」用巨胸砍柴教學 DIY烤製白色蛤蜊飄出濃厚奶香。(取自 ママはお料理勉強中)

(中時新聞網)