大車隊（2640）上半年合併營收9.66億元，年增2％，獲利1.17億元，年減6.4％，EPS 2.18元。公司董事長林村田指出，今年首季受疫情影響，叫車業務減少近五成，靠全球快遞、洗衣、金讚修車等周邊事業獲利，5月開始逐漸恢復，目前叫車業務已恢復到九成以上，廣告業務也逐漸回升，估計下半年可以回到正常軌道。

大車隊今年第二季營收4.74億元，獲利0.63億元，EPS 1.17元。林村田指出，國內疫情良好，國內旅遊興起，下半年估計業績可以比上半年好許多，公司目前正努力建置金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮、屏東的叫車業務，以提供乘客完整的叫車與包車服務，目前金門已有10幾部計程車加入大車隊，花蓮有50多部，屏東、台東也有，預計年底前澎湖與馬祖完成車隊建置。

展望第三季，大車隊因應暑假旅遊旺季，搭配多元支付選擇增加，叫車業務穩定成長，7月營收1.68億元，年增率2.07％。公司8月正式成為台新串連生活場景之金融生態圈銀行的重要合作夥伴，雙方共同合作生活金融生態圈的建立，「免現金搭車新時代」正式來臨，讓紅利點數也可用來搭車。

大車隊目前旗下車隊數共2.2萬台，市占達24％，子公司全球快遞搭上電商熱潮，目前正與大的通路商積極建立資訊對接，估計年底前就可以看到成績。

(工商 )