筑波醫電(Ace Biotek)成立於2018年，20年前董事長許深福創立筑波科技，致力於發展無線通訊全方位服務，整合各項產品及專業技術，提供完善的無線通訊自動化測試方案，已成為台灣無線通訊領域的領導廠商。筑波醫電秉持豐富的集團經驗，結合物聯網應用、太赫茲技術研究、醫療影像演算法、雲端科技、人工智慧跨足早期病變篩檢系統的精準醫療設備產品研發與生產，期望可以減少病患及家人的遺憾，更建構從「3C到三醫」的產業鏈平台。

筑波醫電設置「太赫茲(THz)實驗室」，建立完整的太赫茲研發能力，將太赫茲技術應用於非接觸、非破壞性、即時生醫檢測，準確鑑識組織切片，同時也發揮太赫茲在材料分子指紋頻譜檢測的優勢，創新應用於藥錠成分分析。

筑波醫電開發AI應用研發平台，將AI演算結合雲端資訊，針對醫療數據進行資料探勘，建立客製化模型，應用於藥品分辨、生理訊號分析、熱像儀人臉及口罩偵測、太赫茲檢測分析…等。日前筑波醫電為了降低就診病患院內感染開發「雙眼龍」紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統，目前廣泛架設於國內外各醫療及公共環境，守護民眾健康，現在更是防疫利器。

筑波醫電將醫療軟體整合IoT應用技術視為重點發展項目，創新整合 Holter & Event Recorder功能加上AI人工智慧演算推出Einthoven ECG生理感知器，已獲得TFDA醫療器材認證、ISO-13485及GMP生產工廠資格。除了強調「醫未病」也應用於心律不整及睡眠障礙病患監測等，系統陸續布建於國內各大醫療院所及救護車上，成果顯著。

同樣是IoT的延伸，為了減輕醫護人員的工作負擔提高服務病患品質，筑波醫電推出Uniiform：IoT&Cloud智慧手寫系統，透過藍芽無線通訊技術，筆跡精準即時同步，順暢無延遲； Uniiform更是解決了一般電子病歷系統不易處理的五官科手繪圖像病歷紀錄，以每個人從小握筆的直覺書寫繪圖，做到即時資訊化，讓醫護人員自在記錄、揮灑自如。

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