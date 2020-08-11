根據衛福部公布的國人十大死因，癌症已經連續38年位居十大死因之首，目前癌症標準療法，包含手術、放療、化療或標靶治療等，病患往往因為癌症類別及治療方式的不同，產生不同程度的副作用，導致生活品質嚴重降低，甚至面臨癌症的高復發率與存活期短等問題，使得新興免疫細胞療法成為癌症病患治療的一道曙光。

世福細胞醫學科技成立於2011年8月，創辦人楊文光教授累積多年於美國及台灣的研究經驗，成功開發「自體樹突細胞/腫瘤抗原免疫療法」，並針對多型性神經膠質母細胞瘤病患，分別於2002-2005年在林口長庚醫院執行第一/二期臨床試驗，以及2008-2013年在中國醫藥大學附設醫院執行第二期臨床試驗，初步結果證實其安全性及療效性，病患存活的數據經統計學分析具極高的顯著意義，使得致命性GBM病患五年存活率由過去5%提升至18%，同時改善病患生活品質。

世福公司於2015年正式進駐竹北生醫園區，2019年通過衛福部核准，正式推動「自體樹突細胞/腫瘤抗原（ADCTA-SSI-G1）免疫療法輔助復發性惡性神經膠質腦瘤（GBM）現行標準治療之療效探討：一項多中心、開放式、隨機分配之第三期臨床試驗」，目前分別於林口長庚、基隆長庚、嘉義長庚、高雄長庚、台中榮總、奇美醫院與成大醫院等七個醫療機構，為國內少數執行臨床三期的細胞治療公司。

此外，衛福部於2018年開放細胞治療技術與適用對象，其中包括自體免疫細胞治療用於標準治療無效之實體癌病患。世福公司於2020年Q1通過衛福部核可，與中山醫學大學附設醫院共同合作，以自體免疫細胞-樹突細胞(DC)治療實體癌第四期，並建立合理之收費機制，目前尚有多家醫療機構合作申請中。

世福公司以細胞治療產品推動人體臨床試驗，並配合法規鬆綁提供細胞治療技術服務之雙引擎策略，針對高復發率/低存活期的癌症病患提供治療機會，朝向提供「有效、安全、不昂貴」細胞治療產品的公司經營理念，為病患開發療效更顯著、負作用較低、更為安全的新興生技藥品，同時冀盼經由更多臨床病患的成功案例，期勉成為免疫細胞治療的全球標竿。

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