《米其林指南》首度插旗台中，引發很多老饕關注，11日率先公布「必比登推介」，納入台中21家美食餐廳與小吃，市長盧秀燕分享「台中喜事」強調，米其林推薦名單勾勒出台中特色美食，包括滷豬腳、台灣麵食等，還有上海江浙、印度料理，歡迎民眾到台中品嘗米其林必推的美食。

「台中美食躍上國際！」盧秀燕說，過去她擔任立委期間，力爭評鑑納入中、南部美食，時任行政院長的副總統賴清德也一口承諾，她當選台中市長一年多來，在積極努力下，終於讓「米其林飄香台中！」感謝賴副總統、交通部長林佳龍，歡迎他們到台中品嘗米其林推薦美食。

被譽為全球美食桂冠的米其林星級餐廳，是美食界盛事，《台北台中米其林指南2020》將於24日揭曉，今日公布「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，除台北的店家小吃入選外，首次將台中納入必推名單。

包括范記金之園、東山棧、富鼎旺（中區）、富狀元豬腳、富貴亭、東方龍、彭城堂、溫叨、三喜食堂、馨苑、阿坤麵、台客燒肉粥、尚牛二館、上海未名麵點、Gubami、淇里思(西區)、陸園、新月梧桐、沁園春、京華煙雲、滬舍餘味，共21間名店上榜。

談到台中美食，盧秀燕立即化身為在地饕客，米其林第一波公佈的「必比登推介」是平價版美食指南，涵蓋台式砂鍋粥、上海江浙菜、印度料理等，更納入台中代表性美食「特色滷豬腳」，像是富鼎旺（中區）、富狀元豬腳，口感Q彈、入口即化、香味十足，她自己即是 是常客。

此外，還有超過50年歷史中區美食「阿坤麵」，樣樣都絕頂好吃，讓人口水直流，她說「要找機會再品嘗一番！」

盧秀燕歡迎各地遊客到台中品嘗米其林必推名單，8月底前來，不僅能享受美食，更能參與台中購物節，消費滿500元登錄發票就可抽獎，有機會抽中千萬豪宅、百萬現金、電動機車等多樣好禮。

(中時 )