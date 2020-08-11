近日美國衛生部長阿札爾訪台與共軍數度侵犯我國領空，前總統馬英九說出「首戰即終戰」等語。民進黨發言人顏若芳今表示，馬前總統曾為中華民國三軍統帥，相關發言不僅與台灣主流民意迥異，更是唱衰台灣，傷害台灣人民的情感，尤其貶低國軍戰力的說法，更是傷害國軍士氣。

顏若芳批評，中國軍機頻繁擾台，武嚇台灣人民，已經是影響區域安全穩定的重要問題。馬英九前總統卻與中國沆瀣一氣，唱衰台灣，國民黨悶不吭聲，默許同意的作為，令人遺憾。難道國民黨主席江啟臣也認同馬英九「首戰即終戰」的論述？還是江啟臣遇到馬英九，就只能當應聲蟲？

顏若芳指出，國民黨江啟臣主席上任時，大言要大破大立地推動黨務改革，檢討兩岸路線，但因為馬英九緊抱「九二共識」不放，國民黨的兩岸論述迄今無法面對台灣新民意，更是站在國際民主潮流的對立面，始終無法擺脫國民黨遇到中國就會自我矮化的政黨印象。

顏若芳表示，蔡英文總統上任後，執政團隊與外交人員不斷努力下，台美兩國持續增進民主友好關係，回顧2018年至今，美國國會陸續通過《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台北法案》、《台灣保證法》等多項友台決議和法案，加上此次美國衛生部長訪台，雙方簽署「台美醫衛合作了解備忘錄」擴大合作項目，更是台美關係進一步深化的展現。

(中時 )