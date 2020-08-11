桃園大園空屋火警 起火原因未知 20:522020/08/11 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市 ▲大園區中山南路某工廠後方的空屋無故起火，幸虧屋內無人受困，大園消防分隊迅速將火勢撲滅。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園大園中山南路工廠後方空屋引起火警，屋內無民眾受困，大園消防分隊已將火勢撲滅，目前起火原因未知。 大園中山南路二段168號後方空屋18時許發生火警，大園消防分隊到場時黑煙密佈，共出動11輛消防車及27位消防人員，迅速將火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺，屋內無民眾受困。詳細起火原因尚待調查。 (中時 ) #大園 #起火原因 #原因 #火警 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 上任中市政風處長生波折 詹政曇：長官有智慧 待命中 11:492020/08/11 政治 颱風天失智翁躲路旁 南市警靠人臉辨識護返家 16:202020/08/11 社會 昔因3點全裸照外流輕生 女星沉寂多時近況曝光 10:022020/08/11 娛樂 巴爾的摩瓦斯爆炸！至少1死7傷 3棟民宅夷為平地 15:442020/08/11 國際 好衰！日本東奧延期 這家國銀受害最深 18:542020/08/11 財經 10個癌症警訊太重要 名醫：不管多年輕都要警覺 07:462020/08/11 生活 不是拍戲！劉至翰變身斜槓青年 轉戰房仲火速成交 13:442020/08/11 娛樂 不平靜 國銀海外據點上半年獲利衰退逾34％ 18:412020/08/11 財經 暗夜鄰火延燒 祖孫1死3命危 04:102020/08/11 社會新聞 新莊無照少年紅燈硬闖 無辜騎士騰空翻一圈重摔著地 竟奇蹟站起 11:242020/08/11 社會 寶島熱門新聞 櫃姐一開腿竟噴出「起司瀑布」 原因曝光醫看傻眼 - 生活 「保持完美上天堂」羅霈穎死因出爐 遺體不解剖交還家屬 - 社會 「刷盤正妹」比基尼超低胸 伸手夾出豐滿雙球 - 星光 - 時尚 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 174cm台大醫學正妹「夾出豪波」張開腿秀下身曲線 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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