桃園大園中山南路工廠後方空屋引起火警，屋內無民眾受困，大園消防分隊已將火勢撲滅，目前起火原因未知。

大園中山南路二段168號後方空屋18時許發生火警，大園消防分隊到場時黑煙密佈，共出動11輛消防車及27位消防人員，迅速將火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺，屋內無民眾受困。詳細起火原因尚待調查。

(中時 )

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