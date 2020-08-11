陸生新生與舊生已一個學期無法返台，引來各界強烈批評。國立大學校院協會剛才也在官方臉書發表聲明，強烈表達立場，強調：「在教育始終是以學生為本的普世價值上，如同黑人的命也是命，學生的受教權應該一視同仁，不分宗教種族國界性别，有教無類。」

國立大學校院協會在聲明表示，自8月5號起，所有原來在學的境外學生皆可返台，但陸生除外，對此表達呼籲，「教育是以學生為本，基於學生的受教權，在無明確國安及防疫個案疑慮下，儘速安排陸生舊生安全且有秩序地返校上課。」

國立大學校院協會提到，自6月下旬開放境外學生返台以來，國立大學校院協會在中央流行疫情指揮中心與教育部指導下，與私立大學校院協會合作分工，於機場第一及第二航廈開設單一櫃台，每天由會員大學輪值，協助境外學生報到後搭乘防疫專車至指定的檢疫地點，建立了標準作業程序，至今已46天，安排1600多位世界各地學生返台就學，成效良好。

國立大學校院協會指出，各校也準備好獨棟獨層宿舍改成的合格檢疫宿舍，經由各衛生局處認證合乎防疫標準，加上各地的防疫旅館，做好陸生返台的準備。

但對於政府遲遲不開放陸生回台，各大學與陸生苦等，國立大學校院協會對此強調，世界各地境外學生來台留學，學習到知識、文化與價值觀念，這種無形力量的輸出，是台灣高教的重大價值，「現已8月中旬，開學在即，近5000名陸生無法入境接受教育，站在教育始終是以學生為本的普世價值上，如同黑人的命也是命，學生的受教權應該一視同仁，不分宗教種族國界性别，有教無類。」

國立大學校院協會認為，各地境外學生入境，如果有安全疑慮的個案，皆應嚴肅處理，其餘的學生應循相同的標準作業程序入境。「本協會呼籲有關單位應儘早規畫時程，讓陸生安全有秩序地返校上課。」

(旺報 )