連續第9年舉辦的2020中國信託女子公開賽，8月13到15日在桃園市龜山區的東方高爾夫俱樂部進行，今年因為新冠肺炎疫情影響，未開放外國選手參賽，不過美巡、日巡、韓巡等旅外選手全部留在台灣，將和本土頂尖好手共同爭取冠軍獎盃以及60萬的冠軍獎金。

今年中國信託女子公開賽有兩大重點，一是地主女將精銳盡出，儘管日、韓、泰國和中國大陸選手無法入境，不過包括中國信託銀行贊助的選手程思嘉、林子麒，美巡好手徐薇淩、曾雅妮、李旻，日巡選手姚宣榆以及挑戰韓巡的陳宇茹因為無法出國比賽，都會留在展現球技。

去年贏得后冠的業餘球員侯羽桑將尋求衛冕，她的妹妹、世界業餘排名第二的侯羽薔，以及美國大學校隊成員張雅淳、張子怡、曾彩晴，也將一同角逐本屆中國信託女子公開賽冠軍，加上今年拿下2勝的職業新秀吳佳晏，球星劉嬿、陳思涵及其他本土菁英，匯集台灣目前戰力最強，成績最佳的球員。

今年賽事另一個主題是「向醫護人員致敬」，世界各國因為新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，各國採取許多限制措施，台灣有防疫人員撐起最堅強的防線，不僅日常生活受影響程度降到最低，各種體育賽事也陸續恢復，2020中國信託女子公開賽主辦單位為了感謝防疫人員的付出，不但準備專屬小禮物送給進場觀賽的醫護人員，並發送紋身貼給進場民眾，選手也會在賽事期間於帽子別上特製徽章，向所有的防疫英雄致敬。

今天賽事記者會上，中國信託銀行董事長利明献表示，台灣的疫情防治非常成功，所以中國信託決定繼續舉辦中國信託女子公開賽，藉此感謝政府與醫護人員，今年賽事沒有外國選手，冠軍獎盃一定是留在台灣，但他有點私心，希望能由中國信託贊助的選手獲得。

選手代表之一程思嘉說，去年拿到美巡全卡資格，原本很興奮，但今年只能留在台灣，也因為這樣，很高興可以參加中國信託女子公開賽；林子麒則說，去年到美國參加資格考，錯過了中國信託女子公開賽，今年在醫護人員的努力付出下，比賽可以正常舉行，她一定會盡力把握。

開賽在即，幾乎台灣最頂尖的女子選手都參加了這場比賽，侯羽桑表示希望自己心理和生理都能調適好，迎接這一場比賽，程思嘉補充會將今年準備拿去美巡的戰力，在本周賽事中全部發揮出來，林子麒期許保持去年優秀成績的心情，用最好的狀態面對比賽。

比賽開放觀眾免費入場，但採實名制，球迷務必攜帶身分證、掃瞄後進場，賽事期間只要到場觀賽，就有機會抽中機車、電動車和住宿券等好禮。

8月15日最終回合，主辦單位在桃園機場捷運體育大學站安排免費接駁車，供民眾往返捷運站和球場，8月14、15日兩天中午12點到下午4點，民視無線台會提供直播服務，MOD也能同步觀賞。

(中時 )