（安永（EY）聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會今（11）日共同舉辦「2020玉山安永科技論壇：後疫情時代－企業風險管理及供應鏈布局展望」。圖／安永提供）

安永（EY）指出，今年在新冠肺炎疫情持續影響下，造成全球的供應鏈物流、原物料供應及人力流動面臨斷鏈的危機，導致後疫情時代的全球產業鏈分工及結構重組。

台灣企業的營運策略應如何重新調整是重要的課題及挑戰。安永（EY）聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會今（11）日共同舉辦「2020玉山安永科技論壇：後疫情時代－企業風險管理及供應鏈布局展望」，邀請產官學三方剖析企業邁向後疫情時代的新經濟對策與契機，為台灣企業打造良好的產業供應鏈。

安永亞太區諮詢市場合夥人容永康以自身的實務經驗剖析台灣產業在全球供應鏈布局的優勢及新契機。容永康表示，自2018年起全球化發展迅速，但是各國的法規、稅法不同，使得貿易發展由全球化改傾向於區域化進行。

容永康指出，今年新冠疫情對全球消費者、企業、政府皆有相當大衝擊，各國2020年GDP衰退，預估要到2021年才會回升至過往水平；疫情使得消費者花費減少，航空、飯店業等影響嚴重的產業估計要五年時間才能回復以往消費需求；新冠肺炎疫情也加速企業幾項趨勢，如對科技及數位化需求增加，但也造成許多企業倒閉或重組；政府則因疫情造成支出大幅增加，但伴隨收入減少的情況。

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