印度7月服務業PMI連續第三個月改善至34.2，高於6月的33.7，但製造業PMI由6月的47.2跌至46.0，連續第四個月低於50。印度是新冠肺炎病例數全球第三高的國家，僅次於美國和巴西，確診病例超過190萬人，死亡人數超過4萬人，影響經濟重啟進度。

不過，印度央行宣布維持利率在4％不變，選擇在通貨膨脹降溫之前，不採取進一步行動來提振經濟，不難看出政府成功打造政策底部後，對其經濟成果的信心。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度股市評價仍處於相對低檔，反彈位階落後全球股市，距離今年2月高點還有約11％，凸顯目前的價位仍具投資價值。

在操作上，建議持股以業績穩定的大型股為核心，並搭配部分爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，以求資產配置的穩健。

長期來看，印度具備高成長題材卻不乏評價相對偏低的標的，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上，表現可望轉強。

(工商 )