原先可能同額競選的中華民國不動產仲介公會全聯會第九屆理事長選舉，11日突然出現大變數，台北市房仲公會榮譽理事長黃鵬䛥宣布加入這場選舉，黃鵬（言希）除了提出五大政見及三要之外，更強調要來一場君子之爭，並要求在選前於各縣市舉辦政見辯論會，以理念來爭取選票。

黃鵬䛥曾任台北市不動產仲介公會第八屆理事長，現任美商ERA易而安不動產董事執行長，他宣布參選後，讓平靜無波的全聯會理事長選舉掀起波瀾，也喚醒全國不動產仲介業界重新重視這一個攸關產業未來發展的選舉。

黃鵬䛥提出五大政見，包括建立不動產流通平台MLS，資訊互助共享；成立不動產大數據中心，創造產業發展新動能；舉辦不動產高峰博覽會，讓全世界看見；推動產業人才培訓新機制、訓用合一；結合各大不動產經紀業品牌，提升整體產業服務流程。

他也提出，公會理事長選舉應改革，以房仲公司普選取代會員代表制，讓7000多家房仲業者能夠參與，而非只是少數會員代表參與，讓更多基層房仲公司參與。

黃鵬䛥強調「三要」訴求，公會要民主、產業要進步、大家要賺錢，為未來就任之後的願景及目標。同時他也希望能讓絕大多數的會員公司，能更清楚的了解這屆理事長參選人的理念及政見，在盡可能的情況下，在各縣市舉辦候選人的公開辦論會，且以直播方式讓一般消費者也都可參與，使這屆公會的選舉運作也能真正落實民主化，更貼近一般社會大眾。

(工商 )