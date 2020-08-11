工控記憶體模組廠宇瞻科技（8271）與Allxon奧暢雲合作開發物聯網智慧設備管理技術（Allxon Device Management）有成，以Allxon開放式雲端管理平台為基礎，整合宇瞻Double-barreled Solution Cloud Edition，從災難預防（Disaster Prevention）到災難復原（Disaster Recovery），一次滿足工控客戶SSD遠端監管、異常示警、資料備份與還原需求。

宇瞻與Allxon開發的開放式智能設備管理服務，讓客戶能在單一平台，一次管理多個不同廠牌、不同作業系統、分散各地的物聯網裝置，並支援Windows、Android與Linux等多種作業系統，提供全面的「跨廠牌、跨設備、跨系統」整合服務與資訊安全解決方案。

本次合作首波鎖定智慧零售與數位看板等應用，於助力客戶導入SSD連網管理服務的同時，超前防堵雲端資安威脅，大幅降低停機時間與不必要的人力及維修成本。

(工商 )