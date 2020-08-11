歐美各國近期公布的經濟數據皆明顯優於預期，市場投資氣氛持續向好，台股基金動能不減，績效前三名的台股基金近3個月皆有超過4成的漲幅，且129檔基金平均上漲24.05％，其中104檔基金表現打敗大盤的18.32％，比例高達8成，凸顯出專業團隊選股在漲勢中更能掌握獲利機會。

野村投信表示，台股企業獲利近期已走出下修困境，並轉為上修，未來台股仍有向上空間可期。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，全球新冠確診人數隨著解封而上升，但死亡患者的增速明顯低於疫情爆發初期，顯示新冠病毒的致死率有下降的趨勢，加上秋季不排除將見到少量疫苗問世，可進一步降低人們對病毒的恐懼。

近期台股本益比與本淨比皆創下歐債危機以來新高，使部分投資人擔心台股過熱，但事實上，台股企業獲利近期已走出下修困境，並開始調整上修，尤其以科技股的上修的程度最為顯著，因此預估台股仍有向上的空間。

在操作策略上，陳茹婷建議，投資人逢高可以適度獲利了結，但切勿全數出清，才有機會參與尚未結束的多頭行情。產業方面，持續看好蘋概股、5G概念股、半導體、高速運算、數據中心、載板等類股，傳產方面則看好電動自行車、運動服飾與製鞋業。

(工商 )