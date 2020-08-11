新冠疫情讓台灣打了一場口罩勝戰，靠著超前部署及科技防疫有效控制疫情，醫衛界能否借力使力把台灣深厚的醫療能量，向國際產業鏈發揮？中華經濟研究院衛福新南向專案辦公室表示，協力推動新南向政策的7家醫院，與其主責國夥伴建立良好雙向互動，在疫情資訊交換及醫衛物資援助發揮成效，使得新南向國家更深刻認知為其產業帶來的意義。

衛生福利部自2018年起推動「一國一中心」計畫，針對優先六國，由六家醫院擔任統籌協調中心，2019年增納緬甸，分別由國立成功大學醫學院附設醫院負責印度、國立臺灣大學醫學院附設醫院負責印尼、長庚醫療財團法人（簡稱長庚醫院）負責馬來西亞（兼轄汶萊）、新光吳火獅紀念醫院負責緬甸、花蓮慈濟醫院負責菲律賓、彰化基督教醫院負責泰國，及臺北榮民總醫院與國立陽明大學所組成的榮陽團隊負責越南。

在醫衛新南向政策計畫推動邁入第三年之際，時逢新冠疫情全球大流行，此7家醫院的良好雙向互動，讓國際間看到台灣深厚的醫療能量，中經院表示，未來應持續把握這個機會，將台灣在此次疫情所展現的醫療軟實力，轉變為長期發展的產業能量。中經院透過8月10日的「醫衛新南向與醫衛產業合作成果經驗分享會」，促成7家醫院在「醫衛新南向」政策推動下，醫衛新南向與國際醫療合作執行成果及經驗的分享。

衛福部指出，醫衛產業需要建立長期信任感，透過新南向國家醫事人員來臺學習與交流的機會，增進對我國醫療體系的認識、建立對我國醫材、藥品的了解與信心，奠定產業連結的基礎。

中經院表示，希望這些初步成果，進一步加強與新南向國家的防疫經濟交流，以協助政府落實新南向政策更希望醫衛新南向政策能提供「醫療台灣隊」更多的幫助。

(工商 )