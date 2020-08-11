行政院長蘇貞昌今（11）日表示，在快速高齡化的台灣社會，智慧醫療、遠距醫療等產品有其必要，對全世界也有重大貢獻，經濟部很重視，政府也將給予支持，創造更多符合高齡長輩、民眾健康所需的產品，既讓產業有成又能做好事。

蘇貞昌今日赴桃園參訪仁寶電腦平鎮廠，肯定並感謝仁寶的努力及對台灣的貢獻，他指出，仁寶生產的電腦在全世界數一數二，台灣因為有仁寶與有榮焉。他也以「矽盾」形容台灣地位的重要性，因為台灣有實力才能夠在世界占有一席之地，政府與企業合作，讓這一席可以愈來愈大。

蘇貞昌說，仁寶公司在1984年成立，營業額不僅相當可觀，公司生產的筆記型電腦在全世界是數一數二，而仁寶公司還有堅強的研發團隊，台灣因為有仁寶與有榮焉。

蘇揆以「矽盾」一詞形容台灣的重要性。台灣能夠在世界有一席之地，能夠被看見，且能夠各方面進步，是因為台灣有這方面實力，世界不能沒有台灣，否則將缺少數位、行動裝置等相關人才，在各方面世界都不能缺少台灣人才。

蘇貞昌說，今日特別帶著行政團隊前來參觀學習，企業每分每秒都與全世界競爭，政府也要好好努力，一直進步，在研發上投入更多資源，像民間企業一樣有活力，不斷研發改進，符合人民期待，他也是一直以此自勉。看到仁寶公司的標語（slogan）「超越」，他認為大家目標就是要盡力創新，可以被模仿，但不會被超越，永遠要走在最前面。

蘇貞昌說，仁寶在業界不凡的成就，不僅為台灣帶來極大光榮，也創造稅收貢獻及就業機會，令人敬佩，他代表政府對仁寶公司領導幹部、同仁的努力表示最大的肯定及感謝。蘇揆也讚許許勝雄董事長，不但在本業有成，投入公益令人敬佩，且帶領業界所組成的團體，各方面讓業界信服與肯定。

(工商 )