國泰投信2020年3月底成立的國泰網路資安ETF基金（00875），標榜為全台且是亞洲首檔聚焦防駭產業高純度資安海外ETF，股價從19.91元到今天收盤為27.12元。

國泰投信張雍川總經理表示，為了讓更多人認識國泰網路資安ETF投資工具，國泰投信參展2020臺灣資安大會，為唯一參展的金融業代表。

這檔ETF基金追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數，一次網羅全球7大國55家頂尖資安公司，指數成分股涵蓋防毒軟體、防火牆、VPN技術、遠距視訊、特權帳號管理等公司。

包括國人熟悉於日本掛牌上市的趨勢科技TREND MICRO INC.（4704.JP）也在其中，占比約2.25%，還有英國倫敦上市的Avast Rg（AVST.LN），美國的FASTLY, INC. CL A（FSLY.US）、CLOUDFLARE, INC.（NET.US）、ONESPAN INC.（OSPN.US）等。

國泰投信參加2020臺灣資安大會，左起為趨勢科技總經理洪偉淦、國泰投信總經理張雍川、國泰投信ETF團隊副總鄭立誠。（攝影／李蕙璇）

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦指出，過去兩年來台灣企業受到目標是勒索案件頻傳，像是在製造、服務業等，一度受到影響中斷營運。企業主有事先備份時，可花些時間還原，不鼓勵支付高額贖金，以避免對方食髓知味故技重施。

「納斯達克ISE全球網路資安指數」在計算全球上市的普通股中，致力於保護網路安全及防止駭客入侵等服務的公司之股價表現基準。包括服務提供商，如防毒軟體公司；或是設備提供商，如防火牆、路由器、交換機等生產商。至2019年11月29日，該指數有全球48支成分股，每季進行調整（三月、六月、九月及十二月）。

今年以來，駭客事件頻傳，例如7月初傳出比爾蓋茲、巴菲特、歐巴馬等多位知名人士及蘋果等公司的推特（Twitter）帳號被駭，發出詐騙比特幣的訊息，受害人數多，聯邦調查局（FBI）及紐約州也都介入調查。

台灣企業Garmin日前遭目標式勒索，部分服務一度中斷運作。（攝影／張文玠）

無獨有偶地，台灣也有駭客事件，傳出民眾預購振興券，收到簡訊通知申請資料不符的詐騙簡訊，以及中油、Garmin等企業的部分服務受到影響暫停。

根據行政院資通安全處的資料顯示，政府每個月被駭客攻擊的次數是2000萬次到4000萬次，平均每天遭到10萬次左右攻擊。研究機構Gartner預測，2020年全球資安支出金額將達1730億美元，而且2019年至2026年，八年成長率達70%，並且有7成企業今年將提升網路資安做為首要任務。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)