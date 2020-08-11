林高章呼籲，了解偏頭痛的發生，避免誘因，養成良好的生活習慣，是預防頭痛惡化的不二法門。（奇美醫學中心提供／李宜杰台南傳真）

現代人生活壓力大，不少人罹患「偏頭痛」，長期受其所苦。奇美醫學中心神經內科主治醫師林高章指出，偏頭痛不只是一種症狀，而是一種疾病，絕對不要忍痛不願就診，最後罹患慢性偏頭痛。林高章說，除了口服藥物外，健保署已於今年2月核可使用肉毒桿菌注射治療，病患可尋求專業醫師協助。

經台北榮總醫師王署君調查，15歲以上患者偏頭痛盛行率約9.2％，如果包含兒童或青少年，全台約有180至200萬人口患有偏頭痛。當每月頭痛發作大於15天（其中8天有類似偏頭痛的噁心、嘔吐、搏動疼痛感），且連續大於3個月，就是慢性偏頭痛。據調查，慢性偏頭痛約占2％，全台約有4萬人受苦，且以20至50歲的女性居多。

林高章表示，目前除口服藥物（神經穩定劑、乙型阻斷劑、三環抗鬱劑等）外，健保署也於今年2月核可使用肉毒桿菌注射治療，估計每3個月可幫病人省下3萬元費用。由於肉毒桿菌注射，須於頭部31處注射155至195單位桿菌素，阻斷興奮神經物質傳遞，以達止痛效果，因此需要專業技巧、認證，且須事先健保審查通過，目前僅限神經內、外科醫師可執行。

林高章也建議，並非每個病人都需要注射該類藥物，如果生活作息規律、醫囑規則服藥、適度運動改善體質，約6成病人可獲得緩解；而慢性偏頭痛病人經適當藥物及衛教，自我調適、減壓、生理回饋機制，也有機會減少頻率及頭痛強度。

林高章也呼籲，偏頭痛雖不至於致命，但卻嚴重影響生活品質，世界衛生組織2018年甚至將其列為年輕人失能疾病第1名。因此，了解偏頭痛的發生，避免誘因，養成良好的生活習慣，是預防頭痛惡化的不二法門。

(中時 )