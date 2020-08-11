網友請師傅到家裡安裝「直立式」冷氣，師傅真的完全照吩咐指示，將冷氣以90度的方式，安裝在牆壁上。（摘自爆廢公社公開版）

夏日炎炎，全台熱烘烘，尤其今年更屢破高溫紀錄，民眾對冷氣的需求更是迫切。一位網友請師傅到家裡安裝「直立式」冷氣，卻被安裝完的景象嚇傻。網友看到師傅的安裝技術直呼：空間魔術師？

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，近日請師傅來安裝一台「直立式」冷氣，師傅也爽快地回「OK」！沒想到完工畫面讓原PO看傻，師傅真的完全照吩咐指示，將冷氣以90度的方式，安裝在牆壁上，真的是名符其實的「直立式」冷氣。

貼文一出，網友笑稱冷氣師傅是「空間魔術師」，紛紛表示「懸臂式冷氣」、「專業人士就是不一樣」、「展現真正的技術」、「這是高手」、「技術活，厲害」、「這功夫，不得了」、「厲害喔！用粗一點的L型鋼鐵骨架可以搞定」。對此，有網友指出這樣裝設冷氣也有好處，「直吹，幫妳省電費」、「 解決滴水 牆壁會濕的問題」。只能說這位師傅真的太有才了

(中時新聞網)