大陸疫情已經得到控制，經濟活動將逐步向正常水準靠攏，前期暫緩的生產和消費有望在下半年回補。為對沖經濟下行壓力，大陸政府積極採取措施應對，今年上半年GDP同比為-1.6％，若要實現目標對應下半年GDP同比增速需達到6.5％，由此推斷下半年財政政策將逐漸落地。

另外，大陸官方赤字規模比去年增加，且今年還將發行抗疫特別國債以及地方政府專項債，較去年增加，因此整體廣義赤字較去年增加，預計實際上廣義赤字率從去年5％可能升至8％，今年政策支持力度更強，大陸股市後市看俏。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，陸股近期融資融券餘額雖快速上升至1.3兆人民幣，但相較2015年高點2.3兆人民幣仍有不小距離，顯示尚未過熱，另一方面，融資餘額若持續增加，表示市場熱度不斷上升。

隨著兩會開完後政策逐步落地，貨幣、財政政策發力後將助推基本面回升，加上十四五規劃發酵，政策紅利加速推出，「內需消費」將支撐經濟擴張，建議逢低買進最受惠於政策扶植的內需消費服務類股。

(工商 )