復賽開始後拓荒者一共進行了6場比賽，拿下4場勝利，不過其中面對快艇的比賽，主將里拉德（Damian Lillard）錯失2個關鍵罰球導致輸球較為可惜，不過仍相當有機會爭奪西區第8種子席位，隊中老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也表示，對球隊爭取季後賽門票相當有信心。

安東尼自從復賽以來表現相當不錯，6場比賽下來能夠得到場均16.2分、6.7個籃板的成績，雖然得分跟以往全盛時期相比有些下降，不過卻在比賽關鍵時刻存在感十足，是拓荒者能維持目前戰績的重要功臣。

今日安東尼接受《ESPN》記者RachelNichols採訪提到，「我們來到這裡是為了爭取第8種子，事實上我們不認為只是第8種子，反而是一支很棒的團隊，在對的時間聚集在一起。」

不過西區競爭相當激烈，現在位於第8種子的灰熊僅領先拓荒者0.5場勝差，而拓荒者同樣也只領先太陽0.5場勝差，只要一不留神就可以出局，不過拓荒者因為疫情，反而讓主力獲得額外休息時間，受傷球員也都順利回歸的情況下，仍舊受到許多人看好。

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(中時新聞網)