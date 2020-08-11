手越祐也風流情史不斷。(取自手越祐也IG)

手越祐也道歉影片。

日本32歲的前傑尼斯男團NEWS成員手越祐也，自出道以來風流史不斷，曾與多位女星傳緋聞，上週更推出自傳《AVALANCHE～雪崩～》，在書中公開12位交往女星身份，還大爆昔日與AKB48人氣成員柏木由紀的溫泉之旅為「3男1女」四人行，令柏木由紀清純形象崩壞。

手越祐也自以傑尼斯事務所解約後，少了偶像包袱，徹底恢復玩咖本性，還出書大爆昔日情史，公開點名包括AV天后三上悠亞（鬼頭桃菜）、柏木由紀、小嶋陽菜、多部未華子、Kyary Pamyu Pamyu、益若翼、Becky、澤尻英龍華、中谷美紀等12位女星，但他也強調與這些女星只是吃過飯的朋友關係，沒有交往。

不過被點名的女星當中，最慘的莫過於曾與手越祐也流出溫泉浴衣親密相擁照的柏木由紀。因為手越祐也在書中透露，當年與柏木由紀的溫泉之行，其實是3男1女去旅行，令柏木由紀慘被網友揶揄是玩4P，玉女形象崩壞。

手越祐昨日更上傳道歉影片，向被他公開點名的12位女星謝罪，同時也坦白了為何會公開女星名字的理由，因為不想留下不實的過去而展開新人生，所以想要糾正至今為止所報導的週刊雜誌的內容。

(中時新聞網)