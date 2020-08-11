前衛生署長楊志良投書評論美國新冠肺炎疫情，並呼籲美國衛生部長阿札爾辭職，結果引來外界批評。其中，旅美學者翁達瑞指出，楊的英文公開信有32個文法錯誤，並用紅圈標記。對此，楊志良則霸氣回應，「我英文不好，因為不是我的母語」。

楊志良在Yahoo論壇投書「給美國衛生部長阿札爾的一封公開信」指出，美國擁有世界一流的傳染病管控機構，和許多相關一流專家，但美國的新冠肺炎疫情卻最嚴重。他還向阿札爾表示，很多人知道美國總統川普是瘋子，並建議阿札爾在台宣布辭職給予川普壓力，讓川普能夠做出對的事情。

不過，旅美學者翁達瑞在臉書貼出楊志良的英文公開信，指出楊的英文信中的錯誤，並圈出32個紅圈標記。翁達瑞還說，他改的只是「明顯」的文法錯誤，還不包括用詞不當或語意不清，他甚至質疑楊是否要說明如何取得美國名校博士學位。

根據《Nownews》報導，楊志良也對外界的批評做出回應，「我英文不好，因為不是我的母語。」並霸氣表示，他寫的英文不好沒關係，至少大家都有看懂，並指這才是語言最重要的地方。至於會有錯誤，是因為雅虎論壇沒有幫他再修改過。

(中時新聞網)