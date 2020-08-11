智慧型手機市場競爭激烈，大陸品牌的手機市占率日漸增加，有網友就發現，逛了一圈手機用品店，由於價格是長輩或小資族的考量重點，因此多款中國大陸的手機產品都秒殺，他好奇詢問，中國大陸的品牌是不是在台灣越來越流行？

原PO在PTT上發文指出，他到手機店逛了一圈，看到大陸品牌的手機秒殺萬元機種，不僅如此，連大陸品牌的行動充電器也能秒殺其他國家知名品牌的產品。

原PO提到，雖然有些人堅持不願使用大陸品牌，但因為價格一直是長輩或小資族群的考量重點，說不定很多人會因為便宜就去多買大陸、韓國品牌的手機，且他看了身邊的人，大家或多或少都有大陸品牌的產品，因此十分好奇大陸品牌在台灣是不是越來越流行了？

貼文一出後，立刻就有大批網友討論，雖然很多人還是認為，再便宜也不買，但不少網友直言，「要全部沒有中國製真的超難」、「沒辦法，台灣品牌不爭氣」、「收入不高的人買低價機比較沒負擔」、「薪水起不來自然會有的選擇」。

(中時新聞網)