位在火星之外、木星之內的穀神星(Ceres)，曾經被認為是一顆相當原始的岩石小星球。但是天文學家分析太空探測器曙光號 (Dawn)回傳的資料卻揭示，這顆矮行星竟有一個地下鹹水海洋。

科學警報(Science Alert)報導，1801年，義大利天文學家皮亞齊神父(Giuseppe Piazzi)發現了穀神星，成為第1個被發現的小行星，也是小行星帶當中，最大的小行星。現在的天文分類將它歸為矮行星。

原本我們對穀神星的所知大概就是如此了，但是2015年，曙光號抵達穀神星附近，並且進行為期3年的觀測，尤其是對星球表面的歐卡托隕石坑(Occator)進行特別觀測，因為這個有著2000萬年歷史的撞擊，有奇怪的異常反光亮點(faculae)，顯然它的成份很不尋常。後來科學家確定，這些閃亮的物質，是碳酸鈉鹽類，這就特別有意思了，會如此反光的鹽類，很可能是鹽水蒸發後的結晶。

如果這些鹽類是水份蒸發的結果，就意味著它曾經是液態水。在地球，碳酸鈉會在海洋深處的熱液噴口附近，那裡雖然不見陽光，但是因為海底地熱供應的能量，使得熱泉噴口有著豐富的生命，同樣的事情也可能在地球之外發生。

在《自然》雜誌上發表的一系列論文顯示，有幾個令人信服的證據，都指向穀神星或許有地熱，也有地下海洋。

根據曙光號發掠穀神星期間收集到的重力變化，發現在隕石坑上空的地質密度明顯下降，也就顯示坑下可能就深層鹽水。

研究人員比對穀神星的重力數據，與地質形狀數據，發現的穀神星的地殼是相當多孔的，但孔隙率隨著深度減小，可能作為岩石與鹽類的混合。

儘管火山口大約有2000萬年的歷史，但有證據表明，火山口上的鹽類年輕得多。高分辨率圖像表明，穀神星有冰火山，並且在200萬年前就已經相當活躍，在撞擊產生的熱量消散的幾千年之後，這表明鹽水海洋在很深的地底。

另一項發現又支持了地下海洋的說法，以光譜儀分析穀神星的亮斑，發現了稀有礦物「水鹵石」(Hydrohalite)的存在，它是水合形的鹽類結晶，是在液態水被迅速脫水的結果，根據研究小組的計算，出現的時間在幾十至數百年之內。

科學家推測歐卡托隕石坑的歷史：首先，某個隕石撞擊穀神星，衝擊造成的高熱，融化了星球的冰層形成 大量的水，這些鹽水改變了火山口內部的地形，變成水池，同時，隕石造成的破口，使地底的鹽水持續向上噴發，變成冰火山或叫做噴泉，這些鹽水在乾涸後變成高度反光的鹽層。

顯然穀神星比我們所知道的要陌生得多，比我們原本以為的更複雜，這個星球很可能與其他的太陽系衛星一樣，有著神秘的地下海洋世界，我們先前已知的地下海洋分別是木衛二(歐羅巴Europa )、木衛三(加尼美德 Ganymede)、木衛四(卡利斯托Callisto )、土衛二(恩希拉達斯Enceladus )，土衛六(泰坦Titan )和土衛一 (密馬斯Mimas )，以及矮行星的冥王星。

新發現帶來更多的謎，包括穀神星的形成方式，地下海洋如何情況、如何保留足夠的熱量來支撐地下海洋？NASA最近提出一項穀神星的新任務，將在2023年行星科學十年調查中提出。希望能派出一輛漫遊車到穀神星，甚至進行「樣品返回任務」，新的發現將會使穀神星調查變得愈來愈有趣。

(中時新聞網)