徐乃麟（乃哥）的準媳婦俄羅斯美女宋蕊安（Soa），宣布將發行首張國語同名EP《SOA》，11日推出首支MV〈SOA〉。今年24歲的她，台大中文系畢業，熱唱中文歌，輕而易舉，但她日前首次進錄音室，卻抓不到情緒，栽在開頭4句歌詞，連唱2小時才過關。

Soa參與俄文饒舌創作，歌詞寫道19歲隻身來台時的勇敢，以及5年來的蛻變，她錄製〈SOA〉時，一共磨8小時才順利收工，「歌詞一開始『我來自莫斯科，來佔領你的王國』要唱出侵略感，但我的個性比較溫，所以比較難抓到感覺。」並坦承起初把錄唱想得太簡單，進錄音室後，發現呼吸換氣都是學問。

除了錄音遇到小卡關，在舞蹈上也吃足苦頭，在MV中，她被要求隨歌勁舞，過去曾學過舞蹈，以為可輕鬆上手，卻在首度排練，她肢體與律動都達不到標準，一度懷疑自己，自責：「我怎麼這麼爛！」之後看YouTube頂尖舞者的影片自我激勵，才走出沮喪，又經過2周魔鬼訓練，她賣力踩著10公分高的鞋子熱舞，獲得讚賞，「雖然MV拍了12小時，但成果不錯，總算沒丟臉。」

而她自認是擁華人靈魂的俄羅斯女孩，在台生活多年，遇到最大的文化衝擊是刻板印象，她說：「走在路上，最常被問是不是來台灣走秀，有的人還會有怪怪的眼神看我。」甚至某次被路人偷拍，她悄悄走到對方面前，發現偷拍者把照片上傳到奇怪群組，讓她當場怒斥要求刪掉。

宋蕊安推出新歌。（艾迪昇傳播提供）

(中時 )