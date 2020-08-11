2名高中少年在朋友慫恿下沉迷網路簽賭，卻分別欠下10餘萬的賭債，而遭到黃姓債主四處追債，2019年9月間，黃男約2名少年到住家談判，但是卻發現對方企圖偷偷報警，立刻略來大批人馬，將2人痛毆凌虐後，用手銬銬住塞進樓頂水塔內囚禁超過10小時向父母要錢，奄奄一息後又被帶往摩鐵，經父母報警後才順利逮人救出肉票，法院判決黃男僅需拘役50日。

據了解，黃姓男子疑似網路賭盤版主，因2名高中少年在其版上簽賭，短時間內就陸續欠下10餘萬元賭債，蛋黃男多次催討，2名少年均無法償債，但是多次追討無功而返，於是在去年9月間下最後通牒要求對方出面解決。

黃男在2019年9月15日當天凌晨，召集多位同夥，約2名少年到住家談判，黃男為防止對方通報，2少年到場後手機立刻搶走手機，果然看到2人手機先預存「狀況不對要報警」的互通訊息，黃男當場大怒，下令同夥持鐵棍痛毆2位少年，2人被打得遍體鱗傷後，雙手又遭手銬拷住，接著將2人押到樓頂，囚禁在水塔內。

2位少年被泡進水塔內3個多小時後，黃男要求2人傳訊息向父母要錢，並匯入17萬進戶頭才會放人，但父母卻只匯了2萬元。黃男認為對方根本沒誠意解決債務，又與同夥2名少年押往摩鐵囚禁。

但少年的父母卻遲遲未見小孩回報，立刻向警方報警小孩遭到綁架，警方獲報後循線在隔日上午，查出黃嫌落腳的摩鐵位置，順利救出2名被打得奄奄一息的少年。

黃男在法萬審理時，雖然坦承對施暴，但一再強辯是2名少年欠他網路簽賭的債務，才會找人毆打，並對2人囚禁，但願意與對方和解，因此輕判拘役50天，可以科罰金，全案還可上訴。

(中時新聞網)