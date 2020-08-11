高雄市長補選投票日進入最後倒數，各黨候選人都在做最後衝刺盼選票，然而，前市長韓國瑜是否現身替李眉蓁輔選的傳聞，更成為外界關注焦點。對此，名嘴李正皓今(11日)在網路直播節目中則說，韓國瑜絕對會出來，一個月前已經公開打賭，會請300份雞排。

李正皓在網路直播節目《94要客訴》中說，沒有想幫民進黨、國民黨背書，在位時間長，一定有人會腐化...，但他斷言韓國瑜絕對會出來，且自己一個月前公開打賭，會請300份雞排，他還在玩眾星拱月，韓風氣味越來越濃。

李正皓說，先請鄭照新入李眉蓁競選團隊，今韓國瑜團隊出來輔選，前高市副市長陳雄文特別說韓國瑜交代，「不就是無形的手操控選舉節奏跟步調？周五韓國瑜一定會出來，且有政論節目超前部屬，改LIVE。」

另外，李正皓認為韓國瑜出現後，會說類似最清廉團隊、青年團隊、最會做事團隊等，大概就是這樣，但他也認同李眉蓁說的話，「怕韓國瑜害了她，也會幫了她」，韓國瑜出來就是兩面刃，一面刃讓李眉蓁票數不會太難看，另外一面會讓94萬人下去灌陳其邁的票。

至於，韓國瑜會以何種方式現身，李正皓則說，以神秘嘉賓的狀況，絕對會來，因為對李眉蓁選票有幫助。

(中時新聞網)