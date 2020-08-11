One more time, but in slow motion... pic.twitter.com/anpzLiJMxv — GOLF.com (@GOLF_com) August 10, 2020

PGA錦標賽新科冠軍森川柯林，在頒獎典禮上意外又掀起一波高潮，不是他做了什麼驚人之舉，而是他開心高舉獎盃時，盃座上方的盃蓋滑落，森川柯林豐富的面部表情，讓球迷覺得相當可愛逗趣，紛紛轉傳。

森川柯林以四回合總計低於標準桿13桿的267桿、2桿之差帶走今年高球四大賽之一PGA錦標賽冠軍，頒獎典禮上他開心將冠軍獎盃高舉過肩，或許是因為內心激動搖晃了獎盃，只見閃亮亮的銀色盃蓋滑落掉地，製造了很大的聲響，森川嚇了一大跳，臉上表情也讓主播、球評笑開懷。

這段有趣的畫面立刻在網路瘋傳，幫golf.com撰稿、主持的媒體人札克（Sean Zak）補充，這不是PGA錦標賽冠軍盃盃蓋掉落，2014年北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）也是被盃蓋滑落嚇出一身冷汗，不過當時弄掉盃蓋的不是他，他還反應很快地接起盃蓋，札克把森川和麥克羅伊獎盃盃蓋掉落的影片放在一起對照，並寫道：「我們需要為這個獎盃做些什麼，讓它盃蓋不要再掉了。」

We need to do something about the PGA Championship trophy pic.twitter.com/iGvhprNWGz — Sean Zak (@Sean_Zak) August 10, 2020

(中時 )