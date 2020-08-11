新北市貢寮區9日有一名40多歲的鄭姓男子在澳仔漁港進行浮潛時失蹤，有釣客於11日下午5點50分左右，在漁港外堤防內側，發現鄧男遺體，立即通報海巡及消防前往處理，後續交由瑞芳分局相驗。

據了解，鄭男9日帶著妻小去漁港玩水，卻獨自下水進行浮潛，妻小在岸上等超過一個小時，急壞了才向海巡求助，鄭男遺體在11日下午被釣客發現，詳情為何還待警方進一步確認。

(中時 )