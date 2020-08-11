帶妻小遊貢寮漁港 男獨自潛水失蹤2天 釣客尋獲遺體 19:562020/08/11 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北一名鄭姓男子帶妻小遊貢寮漁港，男獨自潛水竟失蹤 2天後遺體遭釣客發現 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市貢寮區9日有一名40多歲的鄭姓男子在澳仔漁港進行浮潛時失蹤，有釣客於11日下午5點50分左右，在漁港外堤防內側，發現鄧男遺體，立即通報海巡及消防前往處理，後續交由瑞芳分局相驗。 據了解，鄭男9日帶著妻小去漁港玩水，卻獨自下水進行浮潛，妻小在岸上等超過一個小時，急壞了才向海巡求助，鄭男遺體在11日下午被釣客發現，詳情為何還待警方進一步確認。 (中時 ) #漁港 #釣客 #遺體 #發現 #妻小 也許您會感興趣 推薦閱讀 貨車輾過女騎士 赫見害死同學 04:102020/08/11 社會新聞 門外傳奇怪叫聲 女主人出門驚見3米長財神來報到 11:282020/08/11 社會 家裡博美行為詭異 飼主直搗狗窩驚見牠暗藏「寶藏」 18:512020/08/11 日常 家裡博美行為詭異 飼主直搗狗窩驚見牠暗藏「寶藏」 18:562020/08/11 萌寵 被錢逼急搶照護中心薪水99萬 嘉縣警7小時破案 10:472020/08/11 社會 暗夜前鄉長家開槍 被逮嫌犯因為這原因 16:202020/08/11 社會 東港恐怖車禍 女騎士捲入曳引車底 當場肢體分離慘死 11:182020/08/11 社會 和平島海風吹來 漁男子豪邁風魚鮮料理上桌 09:002020/08/11 旅遊 稱不滿任內態度強勢 男赴高樹鄉前鄉長住處外開槍洩恨遭逮 15:322020/08/11 社會 南市去年1628件兒少通報案 9成施虐者是直系親屬 10:282020/08/11 社會 社會熱門新聞 「保持完美上天堂」羅霈穎死因出爐 遺體不解剖交還家屬 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 男女 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 花蓮悲情姐妹花 無照雙載遭貨車撞 20歲姐當場亡 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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